La Musica dei Diritti - Orchestra dei Braccianti in concerto ad Acquaviva delle Fonti

Venerdi 30 luglio, dalle ore 21,00 in Piazza dei Martiri ad Acquaviva delle Fonti per il Festival CUORE DI BANDA si si terrà il concerto de «L’ORCHESTRA DEI BRACCIANTI DELLA TERRA ONLUS», nata nell'ambito di un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di varie nazionalità uniti dal forte legame con la terra.

L’Orchestra dei Braccianti è un progetto di Terra! Onlus che riunisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di 9 paesi diversi per cantare la terra, il lavoro, la libertà e i diritti.



Tramite le sue performance, l’Orchestra vuole sensibilizzare il pubblico sui temi del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, oltre che offrire a donne e uomini, italiani e stranieri, una via di uscita da condizioni di indigenza e precarietà. L’orchestra è composta da nove elementi, provenienti da cinque paesi diversi: Italia, Senegal, Gambia, India e Nigeria.

Tra loro vi sono giovani che hanno vissuto il dramma della migrazione e quello dei ghetti nelle nostre campagne. Come Joshua, cantante e tastierista nigeriano emigrato passando per la Libia nel 2017 e poi impiegato nella raccolta dell’uva e dei meloni in Puglia