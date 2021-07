Albert Hera in concerto ad Acquaviva

Opera de Mari riparte con il grande ritorno in Puglia di Albert Hera, l’inconfondibile voce di Voice Anatomy, il recente programma di Rai2 condotto da Pino Insegno. Il noto artista, dopo l'Albert Hera Quintet del 2014 e il debutto di Solos del 2016, ritorna per la terza volta al Festival Opera de Mari e ad Acquaviva delle Fonti con il suo nuovo spettacolo “The Soundtellers – Immagini che suonano”.

In occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri il Direttore Artistico del Festival Opera de Mari ha scelto di affidare al narratore di suoni per eccellenza, Albert Hera, l'omaggio al sommo vate: sarà la Divina Commedia a ispirare di citazioni e creazioni di mondi sonori gli artisti della serata. Ad attendere lo spettatore una serie di immagini che suonano, un mondo totalmente improvvisato, dove il tempo viene scandito da suoni che raccontano una vita e con immagini sonore che evocano luoghi.

L’essenza di questo progetto è poter usufruire del suono vocale, l’uso di sintetizzatori e delle illustrazioni effettuate tramite live painting, per determinare un viaggio che permetta di costruire una propria libertà interpretativa sia per chi esegue sia per chi ne fruisce. Albert Hera lancia questo progetto concertistico insieme a Fabio Giachino (Piano e sintetizzatori) e Giorgia Molinari (Illustrazioni), in cui gli artisti diventano gli strumenti, in un connubio trasversale di immagini e suoni in cui i colori e le sfumature possono arrivare a chi ascolta questo nuovo modo di fare arte e musica.

L'evento rientra nella programmazione estiva 2021 del progetto "Cuore di Banda", che coinvolge i comuni di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi e che è alla sua terza annualità.

In quella che è una delle “mission” del Festival Opera de Mari a sostegno dei giovani talenti della musica, apriranno il concerto di Albert Hera le due voci emergenti di Adriano Sannicandro e MariSol.

Appuntamento a domani sera alle ore 21:15, atrio Palazzo De Mari.