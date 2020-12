ASD Calcioinrosa Acquaviva, entra a far parte della società la psicologa Mariangela Serini

L'ASD Calcioinrosa Acquaviva è lieta di annunciare l'ingresso in società della dottoressa Mariangela Serini, psicologa clinica, esperta in comunicazione, specializzata in Psicoterapia.

Acquavivese Doc, giovane e brillante, Mariangela vanta esperienza anche nel mondo dello sport, sia come praticante a livello agonistico sia come docente per conto della F.I.N, la Federazione Italiana Nuoto.

La dottoressa Serini sarà un fondamentale supporto tanto per i tecnici dell'ASD Calcioinrosa Acquaviva quanto per i dirigenti, nonché per tutte le atlete che potranno contare sul suo supporto.

"Ho accettato la proposta dell'ASD Calcioinrosa - ha dichiarato la dottoressa Serini - perché credo nello sport, nella crescita personale e professionale grazie e con lo sport, e perché credo anche profondamente nel potenziale delle donne nel mondo del calcio. Lo sport educa alla vita, a stare con gli altri, alle regole, a condividere obiettivi, passioni e permette una sana crescita psico-fisica; inoltre lo sport femminile spalanca le porte all'integrazione di genere che arricchisce tutti."

Soddisfazione anche da parte dei vertici del sodalizio acquavivese: "Sono felicissimo di poter accogliere in società la dottoressa Serini - ha dichiarato il presidente Artemio Scardicchio - Mariangela rappresenta una risorsa che ci permetterà di far crescere le nostre ragazze anche da un punto di vista umano oltre che sportivo. La sua esperienza nello sport e i suoi titoli accademici la rendono una figura di spicco che saprà bene integrarsi con tutto il gruppo dirigenziale e delle ragazze. Quando ho creato questa scuola calcio l'ho immaginata ricca di importanti figure professionali e l'ingresso di Mariangela, unito a quello dell'avvocato Nadia Spinelli, dell'esperto in comunicazione Michele Ferrulli e di tutti i dirigenti già presenti, rappresenta la realizzazione degli obiettivi iniziali."