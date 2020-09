Calcioinrosa Acquaviva, avviata la collaborazione con l’Avv. Nadia Spinelli

Covid-19, annullata la gara tra Football Acquaviva e Atletico Acquaviva

La Lnd comunica che la gara tra Football Acquaviva e Atletico Acquaviva in programma oggi, 20 settembre 2020 e valevole come andata di coppa Italia dilettanti, viene annullata per un caso di positività al covid-19 di un tesserato della Football Acquaviva, che in attesa di tampone,