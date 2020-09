Football Acquaviva: prima uscita stagionale contro la FBC Gravina

Buon test per i biancoblu nella prima uscita stagionale contro la FBC Gravina, formazione che milita nel campionato di Serie D. I ragazzi di mister Tafuni giocano un'ottima prima frazione di gioco, che si conclude sullo 0-0. I biancoblu si difendono con ordine, si sacrificano, ma sanno anche proporsi in avanti in più di una occasione.

Nella ripresa il Gravina trova il doppio vantaggio, ma al 67' Vito Tassielli sigla la rete del 2-1 sfruttando un perfetto assist di Farella.

Nei minuti centrali della seconda frazione, oltre alla consueta girandola di cambi, i biancoblu soffrono la lunga inattività e, complice la superiore caratura degli avversari ed un vistoso calo fisico dovuto ai carichi di lavoro svolti negli ultimi giorni, subiscono le reti del Gravina che fissano il risultato sul 6-1.

Al di là del risultato, importante è stato per i ragazzi ritrovare il feeling con il campo di gioco che mancava da oltre sette mesi.

La Football Acquaviva ringrazia la FBC Gravina per la disponibilità e l'accoglienza riservata.

Dopo il giorno di riposo concesso, i biancoblu si ritroveranno domani per la ripresa degli allenamenti.