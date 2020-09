Atletico Acquaviva: rinforzi in difessa e attacco

L'Atletico Acquaviva continua a rinforzare la squadra. Al gruppo si aggiungono un difensore e un attacante. Per il reparto arretrato arriva Ezio Elia, The wall-il muro, baluardo difensivo scelto dal ds Lorè per la stagione 2020/21.

Bitontino, classe '98, con esperienze in eccellenza con le maglie di Bitonto e Molfetta ha scelto i colori rossoblu da indossare per questa stagione. La società e i tifosi danno il benvenuto all’esperto giocatore.

Per il reparto offensivo arriva Danilo Miccoli. Il bomber barese, classe '95, ha sottoscritto il contratto con la squadra rossoblu per la stagione 2020/21.

Proveniente dall’eccellenza lucana con la maglia del Ferrandina, l’attaccante ha fatto esultare con i suoi gol piazze come Bisceglie, Castellaneta, Bitritto, Bitonto, Noicattaro e Rutigliano.

La speranza per la società rossoblu e che” il cecchino” faccia esultare anche i supporter del Giammaria.