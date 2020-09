Nuovo giocatore per l'Atletico Acquaviva

Comunicato stampa dell'Atletico Acquaviva: È il primo importante acquisto del ds Rocco Loré per questa stagione. Nasce calcisticamente parlando nei vicoli di Bari vecchia, dove mamma Pina e papà Franco hanno un negozio di ottica.

Osservatori del Bari lo portano subito alla corte del presidente Matarrese e dopo tutta la trafila nel settore giovanile, il classe 96 viene mandato a far esperienza in eccellenza prima nella Sudest, poi ad Altamura.

Il ragazzo fa parlare di se nella stagione 2016/17 a Noicattaro, ma è la stagione successiva che ottiene la sua consacrazione tra le file del Terlizzi vincendo il campionato di promozione.

Il presidente Danilo Quarto lo acquista l’anno successivo per il progetto United Sly dove il ragazzo vince di seguito il campionato di seconda, prima categoria e promozione...il suo nome è Marino Faliero a cui tutto lo staff rossoblu augura un grande in bocca a lupo per la stagione che sta per cominciare.