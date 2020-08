Calcioinrosa Acquaviva, Vito Cappuccio è il nuovo Team Manager

L'Asd Calcioinrosa Acquaviva rende noto che il nuovo Team Manager della società è Vito Cappuccio. Barese di nascita ma acquavivese di adozione, Vito vanta una lunga esperienza nel calcio ed è stato nel 2003 tra gli artefici della creazione della Femminile Acquaviva, la prima società di calcio a 5 femminile del paese.

Si occuperà della gestione del gruppo, facendo da filtro tra società, staff tecnico e calciatrici.

"Sono fiero ed orgoglioso di essere entrato a far parte di questo gruppo - ha dichiarato il neo Team Manager - Il calcio femminile è un movimento in crescita e questa società ha grandi obiettivi. Dopo mesi di lockdown è importante allontanare i propri figli dalla tecnologia ed avvicinarli alla pratica dello sport, qualunque esso sia, perché fa bene al fisico, aiuta nella crescita caratteriale dei ragazzi e li tiene lontani da stili di vita preoccupanti. Auspico, per un'ulteriore crescita della nostra associazione, aiuti e supporto dagli enti locali e dall'imprenditoria privata anche con contributi minimi. Entro in punta di piedi e con tanto entusiasmo, con la voglia di fare bene e con la speranza di dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi societari."

Il presidente Artemio Scardicchio: "Conosco molto bene Vito e so che il suo ingresso in società ci aiuterà a crescere. Sicuramente sarà utile alla nostra causa grazie alla sua determinazione e alla sua esperienza”.