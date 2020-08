Andrea Ettorre è il nuovo tecnico dell'Atletico Acquaviva

La ASD Atletico Acquaviva comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2020/2021 a mister Andrea Ettorre

Il tecnico proveniente dalla United Sly è pronto per il nuovo incarico.

Dopo ferragosto incontrerà la società per valutare l'inizio della preparazione in vista della prima uscita di Coppa Italia di Promozione fissata per il 20 settembre.



Buon lavoro al nuovo mister.