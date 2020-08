ASD Football Acquaviva: Gianvito Colapietro alla guida della Juniores

ASD Football Acquaviva comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Juniores a Gianvito Colapietro.

Gianvito guiderà per il quarto anno di fila una formazione del nostro settore giovanile, ma in questa stagione avrà il delicato compito di accompagnare i nostri giovani calciatori in un progetto tecnico nuovo, che li vedrà partecipare al Campionato Regionale Juniores.

La Società, infatti, ha deciso di affidargli la panchina della formazione Juniores anche alla luce degli gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, in cui Gianvito ha condotto prima l’Under15 e poi l’Under 17 alla vittoria – per tre anni consecutivi – del girone provinciale di categoria.

La Dirigenza è convinta che le capacità tecniche e morali di Gianvito siano quelle ideali per lo sviluppo del progetto “Juniores” e permetteranno ai calciatori che vi prenderanno parte di crescere nella prospettiva di un graduale passaggio nella Prima Squadra.