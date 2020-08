Calcioinrosa Acquaviva, presentato Michele Ferrulli, nuovo responsabile della comunicazione

L'ASD Calcioinrosa Acquaviva rende noto che il nuovo responsabile della comunicazione della società è Michele Ferrulli.

Acquavivese Doc, classe '76, esperto di informatica, Michele vanta una lunga esperienza nel calcio, soprattutto a livello manageriale ed organizzativo; si occuperà della gestione dei rapporti con i Media e della gestione dei Social e di tutto ciò che riguarda il marketing.

"Ringrazio il presidente per avermi chiesto di far parte di questo progetto; da appassionato di calcio e da padre di due bimbe, ho accettato subito con piacere la sua proposta anche perché reputo che il movimento del calcio femminile abbia ampi margini di crescita in tutta Italia e quindi è arrivato il momento giusto per diffonderlo a livello locale, anche per dare una valida alternativa alle nostre figlie. Calcioinrosa è una realtà giovane ma al tempo stesso ambiziosa: con la passione e l'impegno di tutto il team, a partire dalle giocatrici e dai tecnici, passando per i componenti dello staff e con l'esperienza pluriennale a livello nazionale del nostro presidente, possiamo contribuire attivamente a questo processo di crescita. Il mio compito sarà quello di fare da trait d'union fra la squadra e la realtà esterna, cercando di far conoscere il più possibile il nostro brand. Anzi, comincio fin da subito, invitando tutti a seguirci sui social perché abbiamo bisogno del contributo di tutti gli appassionati in quanto il nostro motto è #insiemecelafaremo", con la speranza che fra le nostre figlie ci sia la nuova Sara Gama."

Soddisfatto anche il presidente Artemio Scardicchio: "Sono legato a Michele da un'amicizia ventennale e sono felicissimo che abbia deciso di sposare il nostro progetto. Ha grande voglia di fare e grandi conoscenze sia nel calcio che nel settore della comunicazione; sono certo che sarà utile alla nostra causa."