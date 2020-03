I biancoblu battono l’Andria (3-0) e consolidano il quarto posto

La Football Acquaviva consolida il quarto posto in classifica battendo 3-0 la Virtus Andria in un match mai in discussione.





La cronaca

Primo tempo

L’avvio di gara non è dei più entusiasmanti. Per assistere alla prima vera conclusione verso la porta bisogna attendere il 23’ del primo tempo. Tassielli M. si mette in proprio e dai 25 metri lascia partire una gran botta che batte De Blasio sulla sua destra. E’ 1-0. Quattro minuti più tardi Lenoci da calcio d’angolo pesca capitan Laneve che da posizione favorevole non riesce a deviare verso la porta. Alla mezz’ora ancora Lenoci da calcio di punizione serve in area Fazio che colpisce debole tra le braccia del portiere ospite. Al 38’ è il solito Lenoci a disegnare una traiettoria perfetta per la testa di Tassielli V. che di testa realizza una rete immediatamente annullata dal direttore di gara per (un davvero dubbio) fuorigioco. Al 44’ ancora un’occasione per Lenoci che sul piazzato questa volta prova direttamente la soluzione verso la porta ma la sfera termina alta. Nell’unico minuto di recupero concesso dal Direttore di gara la Football trova la rete del raddoppio. Sciacoviello riceve palla al limite dell’area, si accentra e con il mancino trova un gran diagonale che trafigge ancora una volta De Blasio per la rete del 2-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Sciacoviello viene atterrato in area ospite e l’arbitro assegna il calcio di rigore. È lo stesso Sciacoviello che si incarica della battuta ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La Football controlla il doppio vantaggio e la Virtus Andria non crea particolari problemi alla porta difesa da Carnevale, quasi inoperoso per tutto il match. Al 70’ mister Fumai richiama in panchina Antonicelli e getta nella mischia Pastore D. e qualche minuto più tardi Farella e Colaianni subentrano rispettivamente a Sciacoviello e Tassielli M. Al 78’ Farella dal corner trova Laneve, ma il capitano lasciato incredibilmente solo colpisce alto di testa. All’80’ Giannini prende il posto di Lenoci e quattro minuti più tardi Napoletano subentra a Capussela. L’arbitro concede quattro minuti di recupero e la Football arrotonda il risultato. Contropiede magistrale condotto da Farella e assist perfetto per l’accorrente Racano che con il destro infila il portiere per il gol del definitivo 3-0.

Tabellini

FOOTBALL ACQUAVIVA: Carnevale, Racano, Trotti, Fazio, Laneve, Tassielli V., Capussela (85’ Napoletano), Tassielli M. (73’ Colaianni), Antonicelli (69’ Pastore D.), Lenoci (78’ Giannini), Sciacoviello (73’ Farella). A DISP.: Mangiallardo, Lagravinese, Pastore F., Cicero. All. Muzio Fumai.

VIRTUS ANDRIA: De Blasio, Zecchillo, Rizzi, Di Palma, Paradiso, Cifaratti, Di Palo (57’ Fucci), Caputo, Fiore, Civita, Montrone. A DISP.: – All. Vito Fanelli

AMMONITI: Tassielli M. (Football Acquaviva) – Rizzi, Di Palma, Fiore, Civita, Montrone (Virtus Andria).

RETI: 23’ Tassielli M., 46’ Sciacoviello, 90’ Racano (Football Acquaviva)

SPETTATORI: 200 circa