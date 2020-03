I Rossoblù mantengono saldamente il 2º posto in Classifica

Psicosi da coronavirus, finite le scorte di amuchina e salviettine igienizzanti

Psicosi da coronavirus, finite le scorte di amuchina e salviettine igienizzanti per le mani. In Puglia, lontana centinaia di chilometri dai focolai d’infezione, l’amuchina è andata a ruba. A Bari, poi, i supermercati hanno quasi del tutto terminato le salviettine per la sanificazione