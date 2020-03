Football Acquaviva vs Virtus Andria, i precedenti

Biancoblu sconfitti 1-3, Lucera prima squadra ad espugnare il Giammaria

Poteva essere l’occasione per riaprire definitivamente i giochi in chiave play-off, ma il match del Giammaria ha invece consacrato il Lucera come terza forza del campionato (i biancocelesti in classifica forse meriterebbero qualcosa in più) e condannato i biancoblu alla prima sconfitta