Le parole del Mister Fumai alla vigilia di Acquaviva – Lucera

Mister Fumai:



“Affrontiamo la terza in classifica, per me la squadra che si è mossa meglio nella finestra di mercato di dicembre e che si è decisamente rinforzata in ogni reparto.

Sappiamo che per noi sarà una partita fondamentale, abbiamo l’obbligo di credere fino alla fine alla possibilità di raggiungere i playoff e le nostre speranze passano dalla partita con il Lucera.

Noi stiamo facendo bene e metteremo in campo tutte le nostre qualità per affrontare al meglio la partita e dare del filo da torcere ad una squadra, il Lucera, allestita per vincere il campionato.

Mi dispiace per l’indisponibilità di Capussela che mi costringe a cambiare qualcosa ma i ragazzi sono carichi, la squadra è pronta e sa quello che deve fare.

Mi auguro di vedere il solito pubblico sui nostri spalti; abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, loro possono addirittura essere un fattore come lo sono stati domenica scorsa a Sannicandro dove il loro calore si è sentito fin dentro il campo rendendo possibile quella incredibile rimonta”.