F. Acquaviva – S.G. Rotondo 1-0. Massimo risultato con il minimo sforzo

Match insidioso per i biancoblu che al Giammaria ospitano il Real San Giovanni Rotondo. Mister Fumai porta in panchina il neo biancoblu Lenoci, non ancora al meglio della condizione, ma deve rinunciare agli squalificati Marco Tassielli e Cardinale e agli indisponibili Davide Pastore, Sciacoviello, Vasco, Ventura e Mastrovito.



La cronaca

Primo tempo

In avvio la Football prova a fare subito la partita. Al 1’ Carnevale si accentra e calcia alto con il mancino. Al quarto d’ora Pollino (S) supera in velocità Tassielli ma calcia a lato. Al 18’ Farella pennella da punizione, Longo (S) smanaccia come può e Trotti è il più lesto a raccogliere la respinta e calciare sotto la traversa per il vantaggio dei biancoblu. Due minuti più tardi ancora Farella serve in area l’accorrente Carnevale che non riesce ad impattare di testa e la sfera termina a lato. Al 23’ Russo (S) mette a sedere Tassielli e calcia con il destro colpendo il palo a Miale battuto. Alla mezz’ora Capussela ci prova con il mancino dalla tre-quarti, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Si va al riposo sull’1-0.

Secondo tempo

All’intervallo Cicero lascia il posto a Lenoci (esordio con la maglia biancoblu). Al 50’ Farella da buona posizione in area ci prova di punta ma Longo (S) controlla senza difficoltà. Al 60’ Melchionda (S) colpisce alto di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Mister Fumai richiama in panchina Carnevale e getta nella mischia Abrusci. Al 70’ Capussela calcia centralmente con il sinistro. Al 74’ D’Apolito (S) ci prova da fuori, ma Miale è attento e respinge. Sul capovolgimento di fronte Antonicelli serve in area Lenoci che con il sinistro calcia alto al volo. Al 75’ Farella lascia il posto a Lagravinese. Qualche minuto più tardi è proprio Lagravinese a colpire a lato di testa su cross di Lenoci. Nel finale Colaianni prende il posto di Antonicelli ma succede ben poco e i biancoblu amministrano il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Tabellini

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Trotti, Pastore F., Fazio, Laneve, Tassielli V., Carnevale (61’ Abrusci), Capussela, Antonicelli (87’ Colaianni), Farella (75’ Lagravinese), Cicero (46’ Lenoci). A DISP.: Carnevale D., Napoletano, Racano, Giannini, Tisci. All. Muzio Fumai.

REAL S. GIOVANNI: Longo, Biancofiore (78’ Giorgio), Falcone (85’ Ruberto), Piano, Puzzolante, Gravina, Pollino P. (52’ Palumbo), Melchionda, Russo (40’ D’Apolito), Catania, Ciccone (68’ Pompilio). A DISP.: Fiorentino, Marchesani, Notarangelo, Pollino S. All. –

AMMONITI: Longo, Falcone, Piano, D’Apolito (Real S. Giovanni).

ESPULSI: –

RETI: 18’ Trotti (Football Acquaviva)

SPETTATORI: 200 circa