Virtus Molfetta vs Atletico Acquaviva 0-2

La vittoria esterna con un secco 2-0 denota ormai quanta maturità equanta consapevolezza di sé stessa ha raggiunto la squadra Rossoblù.

Un partita che comunque presentava le sue difficoltà analizzate puntualmente da Mister Leonino. Un terreno di gioco nettamente più piccolo della media che ha soffocato le trame di gioco dei Rossoblu soprattutto nel primo tempo. I Molfettesi, ben messi in campo hanno per tutto il primo tempo, attaccato l'uomo riuscendoci per lunghi tratti, non lasciando giocare i Rossoblù abituati a manovre più larghe e cambi di campo repentini che, comunque, non hanno mai perso il controllo del match.

È stato il secondo tempo a dare una scossa alla gara. Dopo neanche 5 minuti dall'inizio del secondo tempo è Genchi ad indovinare la giocata giusta e ad insaccare portando la squadra sull'1-0. I Rossoblù non si sono fermati ed hanno continuato a cercare di allungare il vantaggio. Con la difesa acquavivese solida e ben messa, hanno cercato il raddoppio che è arrivato quasi alla mezz'ora del 2º tempo con una bella giocata del dinamico Salatino. È bastato poi controllare la gara sino al triplice fischio per portare a casa il massimo risultato, mantenere il vantaggio di 4 punti sul Lucera terza in classifica e accorciare a 6 punti lo svantaggio dalla capolista Foggia Incedit.