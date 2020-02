Football Acquaviva vs Real S. Giovanni, i precedenti

L’unico precedente tra Football Acquaviva e Real S. Giovanni risale al match di andata quando le due squadre si sono affrontate nella quinta giornata di andata.

Nell’occasione i biancoblu subirono una pesante sconfitta per 6-2. Le reti dei biancoblu furono firmate da Fabio Colaianni (per il momentaneo vantaggio della Football) e Donato Carnevale.

Unico precedente:

20 ottobre 2019 (Prima Categoria)

Real S. Giovanni – Football Acquaviva 6 – 2

La squadra acquavivese dovrà fare a meno di due calciatori fermati dal giudice sportivo.

Si tratta di Cardinale Armando e Tassielli Marco, squalificati per un turno per recidività in ammonizione (V Infrazione).

Il mister Muzio Fumai presenta così la gara:



"Dobbiamo rialzarci subito e non c'è occasione migliore che farlo domenica, davanti al nostro pubblico contro una squadra che all'andata, in una partita molto strana, ci ha umiliati. Una umiliazione che non abbiamo dimenticato né digerito. Abbiamo una grande forza e voglia di ripartire per riprendere il nostro cammino."