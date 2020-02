Football Acquaviva: i risultati del Settore Giovanile

L’Under 17 è campione del girone; l’Under 15 pareggia contro la Footballite Adelfia. Il maltempo costringe al rinvio la gara degli esordienti





UNDER 17

Toritto – Football Acquaviva 2-5

I ragazzi guidati da mister Colapietro vincono lo scontro diretto contro la seconda forza del campionato diventando imprendibili a dieci punti di distanza e tre gare dal termine del girone. Risultato netto, nonostante l’iniziale vantaggio del Toritto, giunto di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione dei biancoblu è veemente. Linzalone pareggia i conti con un gran tiro di potenza sotto l’incrocio e due minuti più tardi Longobardi con una gran colpo di tacco al volo spedisce la palla all’incrocio dei pali per il vantaggio biancoblu. Qualche minuto più tardi capitan Tafuni segna direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa il Toritto prova a riaprire la gara segnando il gol del 2-3, ma le reti di Longobardi prima e Linzalone subito dopo chiudono l’incontro sul 2-5.

UNDER 15

Football Acquaviva – Footballite Adelfia 1-1

I biancoblu di mister Tafuni affrontano una delle migliori squadre del girone, la Footballite Adelfia, seconda in classifica. Ne vien fuori una gara avvincente. Nella prima frazione sono gli ospiti a farsi preferire, ma i biancoblu ben messi in campo, riescono ad arginare le offensive avversarie, avendo anche l’occasione di andare in vantaggio negli ultimi secondi del primo tempo con la conclusione di Colaninno che termina di poco a lato. In avvio del secondo tempo, la Footballite trova subito la rete del vantaggio, ma non riesce a chiudere il risultato e nel forcing finale i biancoblu di casa trovano la rete del pareggio direttamente da calcio di punizione con Colangiulo.

ESORDIENTI A 9 – GIRONE E

Football Acquaviva – Esperia Football Club

Gara rinviata a data da destinarsi.