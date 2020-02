Football sconfitta 1-0 in casa della capolista Foggia Incedit

I biancoblu di mister Fumai, reduci da tre successi consecutivi, affrontano la difficile trasferta foggiana in casa della capolista Foggia Incedit. I padroni di casa sono imbattuti tra le mura amiche e nelle diciotto giornate già disputate hanno conosciuto la sconfitta sono in occasione del match di andata quando al Giammaria la Football si impose 2-1 grazie alle reti di Carnevale e Davide Pastore.





La cronaca

Primo tempo

Prima frazione di gioco abbastanza noiosa. Le due squadre, ben messe in campo tatticamente dai rispettivi allenatori, faticano a superarsi e a trovare gli spazi per farsi male. Ne vien fuori un primo tempo molto spezzettato e povero di occasioni da rete. Sono tuttavia i padroni di casa ad avvicinarsi maggiormente dalle parti di Miale senza però costringere il numero uno biancoblu a compiere interventi. Il match vive un sussulto a pochi minuti dalla fine del primo tempo: Ciccarelli, particolarmente nervoso e già ammonito nei primi minuti dell’incontro, commette una nuova irregolarità sotto gli occhi del direttore di gara che senza esitazioni lo sanziona con il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Non succede più nulla fino al duplice fischio e le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con la fulminea rete dei padroni di casa; nemmeno un giro di lancette e Ciccone, lanciato a rete da un compagno, fredda Miale con preciso destro. Il vantaggio immediato agevola il compito dei padroni di casa che, nonostante l’inferiorità numerica, gestiscono con esperienza la gara giocando spesso con il cronometro. Sotto di una rete e in superiorità numerica, i biancoblu provano ad alzare il proprio baricentro assumendo una superiorità territoriale che tuttavia produce poche occasioni da rete. Un attento Pelitti (Incedit) sventa più volte in uscita potenziali pericoli per la sua porta ed il numero uno foggiano è anche fortunato quando una gran conclusione di Sciacoviello sorvola di pochissimi centimetri la traversa. L’assedio finale dei biancoblu non cambia il punteggio e dopo 4 minuti di recupero il sig. di Molfetta decreta la fine dell’incontro.

Tabellini

FOGGIA INCEDIT: Pelitti, Granatiero, Caggiano, Montemorra, Santoro, D’Emilio, Melino, Ciccarelli, Ciccone, Magaldi, Rizzi. A DISP.: Del Prete, Carella, Morelli, Persichella, Villani, Ferrantino, Pipoli, Lasalandra, Mucciarone.

Allenatore Lasalandra

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Tassielli, Pastore F. Fazio, Laneve, Cardinale, Sciacoviello, Capussela, Antonicelli, Farella, Pastore D. A DISP.: Carnevale, Trotti, Racano, Lagravinese, Tassielli M., Cicero, Carnevale D., Colaianni, Napoletano.

Allenatore Muzio Fumai

AMMONITI: Ciccarelli, Montemorra, Melino, Lasalandra (Foggia Incedit) – Pastore Fabio, Cardinale, Trotti, Tassielli Marco, Carnevale Donatello (Football Acquaviva).

ESPULSI: Ciccarelli (Foggia Incedit).

RETI: 46’ Ciccone (F)

SPETTATORI: 100 circa (di cui 30 ospiti)