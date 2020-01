Football Acquaviva: i risultati del Settore Giovanile

UNDER 15

Football Acquaviva – Levante 2008 5-1

I biancoblu di mister Tafuni nelle prime battute del match passano in vantaggio con Narciso e dopo dieci minuti mettono la partita in ghiaccio grazie alla doppietta di Delmonte che porta il punteggio sul 3-0. Nel secondo tempo ancora biancoblu più volte vicini alla quarta rete che arriva nel finale prima del goal del 5-0. Per gli ospiti nei minuti finali il goal del 5-1 che chiude la partita. Da sottolineare l’esordio da titolare del portiere Vito Macchia, classe 2007, autore di una grande prestazione.

UNDER 17

DimaTeam Santeramo – Football Acquaviva 0-4

Partita complicata e non facile quella dei biancoblu sul sintetico di Santeramo contro una buona squadra come la DimaTeam. Match sostanzialmente equilibrato nei primi venti minuti prima del calcio di rigore realizzato da Tafuni che strappa la partita. All’intervallo i biancoblu sono in vantaggio 0-1. Nella ripresa i biancoblu raddoppiano grazie ad un altro calcio di rigore questa volta realizzato da Labarile, in occasione del quale, per le proteste, vengono espulsi dal campo due giocatori della DimaTeam. Il doppio vantaggio numerico facilita la gestione del match ai ragazzi di mister Colapietro che trovano anche la terza e quarta rete grazie ad una autorete e al goal di Capozzo allo scadere.