Next Match: Ideale Bari vs Football Acquaviva, i precedenti

I precedenti tra Football Acquaviva e Ideale Bari sono ben quattro. Oltre al match di andata, terminato zero a zero, con il rigore sbagliato nel finale dai biancoblu, le due squadre si sono affrontate per tre volte nella stagione 2017/2018 (Seconda Categoria). In tutte le tre gare sono stati i biancorossi ad avere la meglio.

I precedenti:

29 settembre 2019 (Prima Categoria)

Football Acquaviva – Ideale Bari 0-0

6 maggio 2018 (FINALE PLAY-OFF – Seconda Categoria)

Ideale Bari – Football Acquaviva 4-0

18 marzo 2018 (Seconda Categoria)

Football Acquaviva – Ideale Bari 0-1

3 dicembre 2017 (Seconda Categoria)

Ideale Bari – Football Acquaviva 3-0