Coppa Puglia: l'Atletico Acquaviva eliminato dalla competizione

I Rossoblù escono a testa alta dagli ottavi di finale dalla Coppa Puglia.

Dopo la sconfitta in casa per 2-0, ieri, i ragazzi acquavivesi hanno pareggiato 2-2 sul campo dell' Arboris Belli ad Alberobello con tante occasione avute e non opportunamente sfruttate.

Adesso testa e cuore al Campionato.

Segnaliamo, inoltre, l'esordio ufficiale tra i pali del portiere Paolo Bruno di appena 18 anni e da quasi tre anni nelle fila Rossoblù allenato dal Mister Michele Lorè.