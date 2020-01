Football Acquaviva: i risultati del Settore Giovanile

L’under 15, impegnata ad Adelfia contro la Bari Campioni, torna a casa con un rotondo 4-0.

L’Under17, sul sintetico del Giammaria, supera con qualche affanno di troppo la Silvium Gravina (6-2 il risultato finale).





UNDER 15

Bari Campioni – Football Acquaviva 0-4

Partita ordinata e cinica dei piccoli biancoblu guidati da mister Tafuni. Al di là del risultato netto, il campo ha raccontato una partita molto equilibrata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. I biancoblu, più abili a sfruttare le occasioni create, hanno conquistato l’intera posta in palio grazie alla tripletta di Novielli e alla rete di Delmonte che ha definitivamente chiuso il match.

UNDER 17

Football Acquaviva – Silvium Gravina 6-2

Match non spettacolare quello giocato dai ragazzi di mister Colapietro che, nonostante il netto punteggio finale (6-2) non sfoderano la solita prestazione a cui hanno abituato il pubblico negli ultimi anni. Primo tempo contratto dei biancoblu che, in vantaggio di due reti siglate da Linzalone, si fanno sorprendere su una disattenzione difensiva prima dell’intervallo subendo la rete del 2-1. Nella ripresa la squadra appare più determinata e il parziale diventa più netto grazie alle reti di Bruno (2), Lavermicocca e Longobardi per il 6-2 finale. I biancoblu rimangono in testa alla classifica ad una lunghezza di vantaggio sul Toritto.