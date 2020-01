2 a 0 all’Audace Cagnano: vittoria netta dei biancoblu al Giammaria

La cronaca

Primo tempo

In avvio di gara i biancoblu si impadroniscono subito del pallino del gioco, ma dopo soli undici minuti mister Fumai è costretto alla prima sostituzione; Vito Tassielli, infortunato, è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Colaianni. Al quarto d’ora Pastore D. (F) ci prova su punizione dal limite ma la sua conclusione viene deviata in corner da Di Gregorio (A). Al 20’ Pastore F. supera in velocità il difensore avversario e viene atterrato al limite dell’area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per assegnare il penalty. Due minuti più tardi Farella (F) calcia dalla lunga distanza ma l’estremo ospite controlla in due tempi. I biancoblu sono in costante proiezione offesiva e alla mezz’ora, Pastore D. (F) sciupa clamorosamente con un pallonetto il disimpegno errato del portiere avversario Di Gregorio (A). A pochi minuti dall’intervallo Farella serve in area Davide Pastore che si esibisce in una spettacolare rovesciata ma la sfera termina a lato. Le numerose occasioni da gol non producono reti per i biancoblu e all’intervallo le squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un errore in disimpegno di Cardinale (F) che libera alla conclusione La Torre (A), ma Miale si fa trovare pronto e respinge. La Football riprende immediatamente il copione del primo tempo e costringe l’Audace Cagnano a chiudersi tutto nella propria metà campo. Un minuto più tardi Capussela, ben servito da Pastore D., spreca calciando alto dal limite dell’area. Al 50’ Carnevale subentra a Vasco. Al 57’ Capussela (F) in piena area ospite anticipa un avversario che lo atterra, ma ancora una volta l’arbitro non assegna il calcio di rigore tra lo stupore generale. Passano solo quattro minuti e ancora Capussela calcia rasoterra a lato di un soffio. Al 68’ lo stesso Capussela lascia il posto a Sciacoviello (all’esordio con la casacca biancoblu). Al 75’ Carnevale pesca bene in area Colaianni che in sforbiciata colpisce l’esterno della rete da ottima posizione. L’assedio dei ragazzi di mister Fumai viene premiato all’80’. Fazio pennella un calcio di punizione sulla testa di Trotti che anticipa l’estremo ospite e fa esplodere il Giammaria siglando il meritato vantaggio dei biancoblu. Sei minuti più tardi Sciacoviello addomestica bene un lungo lancio, supera in dribling il proprio marcatore e serve al limite Pastore che a sua volta premia l’inserimento di Carnevale che solo davanti al portiere con un secco diagonale firma il raddoppio della Football. Nei minuti finali entrano Lagravinese e Cicero per Pastore D. e Farella. A risultato già acquisito Sciacoviello in contropiede prova il pallonetto a tu per tu con il portiere, ma la sfera termina alta sopra la traversa. E’ l’epilogo di un match ben giocato dai ragazzi di mister Fumai che ritrovano la vittoria davanti al proprio pubblico.

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Trotti (90’ Lagravinese), Pastore F., Fazio, Laneve (52’ Cardinale), Tassielli V., Capussela (61’ Carnevale), Tassielli M. (72’ Colaianni), Abrusci (77’ Vasco), Farella, Pastore D. A DISP.: Carnevale D., Racano, Cicero, Giannini. All. Muzio Fumai.

SPETTATORI: 100 circa