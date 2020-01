I biancoblu sbagliano troppo e falliscono l’esordio nel nuovo anno

La cronaca

Primo tempo

Nella prima frazione di gioco, nonostante la Football sia costretta a giocare con un forte vento sfavorevole, sono i biancoblu ad avere il totale dominio del campo e del match collezionando una lunghissima sequenza di occasioni da rete non capitalizzate.

Dopo soli 25’’ di gioco Tassielli M. prova subito il tiro dalla media distanza ma la sfera termina alta sopra la traversa . Al quarto d’ora doppia occasione per i bianco-blu di casa. Prima Abrusci serve Tassielli M. che calcia ancora alto da buona posizione e poi è lo stesso Tassielli M. di testa ad impegnare Consalvo (S) che devia in corner. Al 22’ sempre Tassielli M.,dagli sviluppi di un corner, non riesce a pochi passi dalla linea di porta a deviare il pallone in rete, la difesa dello Stornarella libera l’area e in contropiede Malavisi (S) impegna Miale in una imprecisa deviazione in corner. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, Pazienza (S) tutto solo in area, di testa, insacca per l’incredibile vantaggio ospite. Nonostante lo svantaggio la Football riprende a dominare il gioco. Al 25’ Pastore D. (F), a portiere ormai battuto, calcia a colpo sicuro ma un difensore avversario con un disperato tentativo in scivolata devia sulla linea di porta. È la più clamorosa delle occasioni fallite dai biancoblu.

Al 38’ ancora Pastore D. (F) calcia alto con il sinistro.

Si va all’intervallo con il parziale di 0-1.

Secondo tempo

In avvio di ripresa mister Fumai è costretto alla prima sostituzione. Cardinale prende il posto dell’infortunato Laneve. La Football mette alle corde lo Stornarella, che non riesce più a superare la metà campo. Al 60’ Carnevale prende il posto di Capussela e qualche minuto più tardi Colaianni subentra a Tassielli M. Al 75’ Trotti crossa dalla destra ma Colaianni, disturbato dal difensore avversario, non riesce a colpire. Al 76’ Vasco entra al posto di Abrusci. Qualche minuto più tardi il direttore di gara annulla una rete di Colaianni per un presunto fallo sul portiere che, in realtà, nel tentativo di bloccare il pallone in presa si fa ostacolare da due difensori compagni di squadra. All’80’ Farella (F) calcia dalla distanza con il destro, ma la sfera termina sul palo. Il forcing dei biancoblu viene premiato all’87’. Fazio sulla respinta della difesa avversaria calcia di prima intenzione e la sfera si insacca alle spalle di Consalvo (S).

Nei minuti finali, Lagravinese subentra a Trotti per il forcing finale che non premia i biancoblu. Un match sfortunato, in cui hanno inciso anche l’imprecisione e la scarsa determinazione in zona goal dei biancoblu, termina 1-1.

Tabellini

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Trotti (90’ Lagravinese), Pastore F., Fazio, Laneve (52’ Cardinale), Tassielli V., Capussela (61’ Carnevale), Tassielli M. (72’ Colaianni), Abrusci (77’ Vasco), Farella, Pastore D. A DISP.: Carnevale D., Racano, Cicero, Giannini. All. Muzio Fumai.

STORNARELLA CALCIO: Consalvo, Ferramosca, Ciffo, Cognetti (90’ Gervasio), Pazienza, Calabrice, Cipollino (63’ D’Angelo), Zingarelli, Malavisi, Vaccarella, Gargano (90’ Dakkaoui). A DISP.: Ricciardi, Daniello, Cassotta. All. Giuseppe De Martino.

AMMONITI: Ciffo, Ferramosca, Zingarelli, Calabrice (Stornarella Calcio).

RETI: 24’ Pazienza (Stornarella Calcio) – 87’ Fazio (Football Acquaviva).

SPETTATORI: 100 circa