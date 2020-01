I Rossoblu pareggiano a Lucera e mantengono il secondo posto in Classifica

"Entrambe le squadre hanno provato a vincere la partita; oltre ai due gol, varie sono state le occasioni da entrambe le parti. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto". Queste le parole del Mister Leonino al termine del match.

La partita, giocata quasi interamente con un forte vento, è stata equilibrata per quasi tutta la prima frazione di gioco. Le due squadre hanno provato da subito a trovare il gol del vantaggio. Ma solo al 40' De Rita, dal limite dell'area, ha trovato l'angolo giusto per battere Colagrande portando la formazione di casa momentaneamente in vantaggio.

Nel secondo tempo i Rossoblu, scendono in campo con molta più determinazione e, dopo vari tentativi, è Busco ad avere la meglio in una mischia in area, spingendo la palla in rete, riportando il risultato in parità.

Le due squadre voglio entrambe vinecere, scoprendosi a loro volta. Varie le occasioni da gol da ogni parte. La più eclatante è quella di Salatino che solo davanti al portiere non riesce a trovare il tocco giusto per battere il portiere.

Dopo 4 minuti di recupero, l'Arbitro fischia la fine del match con le due squadre che mantengono il terzo ed il secondo posto in classifica generale.