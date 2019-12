Football Acquaviva: Vito Tassielli e Abrusci firmano il successo sulla Virtus San Ferdinando

Quarantacinque minuti di buon livello consentono ai biancoblu di archiviare la pratica Virtus San Ferdinando già nel primo tempo, grazie alle reti di Vito Tassielli e Abrusci, e amministrare senza troppi affanni la seconda frazione di gara. Mister Fumai recupera, almeno per la panchina, Davide Pastore (assente da un mese) ma perde Cardinale nel riscaldamento. In avanti si vede dal primo minuto il fantasista classe 2002 Leo Giannini, autore di una prova positiva.

La cronaca

Primo tempo: La partenza dei biancoblu è fulminea; dopo appena 20” di gioco Carnevale ha sul destro la palla del vantaggio ma ritarda la conclusione e l’occasione sfuma. Passa un giro di lancette e Giannini pennella un calcio di punizione sulla testa di Laneve che cerca la porta ma prima che il pallone finisca in rete Vito Tassielli è più lesto di tutti a spingere la palla oltre la linea di porta. Vantaggio immediato e partita in controllo per i biancoblu di casa che gestiscono il pallone sfruttando tutta l’ampiezza del campo. A metà frazione gli ospiti si rendono pericolosi con una conclusione dalla distanza, controllata da Miale ed un calcio di punizione molto insidioso che l’estremo difensore biancoblu neutralizza con qualche affanno. Qualche minuto più tardi Giannini su calcio piazzato manda il pallone a pochi centimetri dall’incrocio dei pali con il portiere ospite rimasto immobile. Prima dell’intervallo Abrusci dipinge un capolavoro balistico e dal limite dell’area lascia partire un destro dalla traiettoria imparabile che si spegne all’incrocio dei pali. Il 2-0 manda in archivio la prima frazione di gioco.

Secondo tempo: La ripresa è meno vivace, ma dopo appena cinque giri di lancette Carnevale ha l’occasionissima per il 3-0; l’attaccante biancoblu però, involatosi tutto solo verso la porta avversaria, tenta di superare in dribbling il portiere e conclude a lato. Il match diventa poco spettacolare e non si registrano altre occasioni da rete. Un calcio di punizione di Pastore (subentrato) fa gridare al goal il pubblico, ma la sfera si spegne a lato di un nulla. Il San Ferdinando prova ad affacciarsi in avanti sfruttando i calci piazzati, ma gli assalti producono ben poco, se non una gran botta dalla distanza ben neutralizzata in tuffo da Miale. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara, il sig. Giorgio Carmelo De Benedictis pone fine all’incontro.

Football Acquaviva – Virtus San Ferdinando termina 2-0

Tabellini

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Trotti, Tassielli V., Fazio, Laneve, Racano, Carnevale D. (64’ Pastore), Tassielli M., Abrusci (73’ Capussela), Colaianni (79’ Tisci), Giannini (57’ Lagravinese (85’ Napoletano)). A DISP.: Carnevale, Sciavilla, Antonicelli, Cicero. All. Muzio Fumai.

VIRTUS SAN FERDINANDO: Mazzone, Lopreside (72’ Nannola), Manco, Cadaleta, Rotunno, Compierchio, Iungo, Peschechera (56’ Di Paola), Garbetta (74’ Mineccia), Visaggio, Quacquarelli (63’ Dascoli). A DISP.: Denza, Garbetta, Di Vincenzo, Gosciola. All. Vincenzo Di Paola.

AMMONITI: Laneve, Lagravinese (Football Acquaviva) – Rotunno, Visaggio, Cadaleta, Quacquarelli (Virtus San Ferdinando)

RETI: 2’ Tassielli – 35’ Abrusci (Football Acquaviva)

SPETTATORI: 250 circa