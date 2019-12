Dopo la bellissima vittoria in Coppa Puglia per 4-1 contro la Soccer Modugno, sono le indisponibilità a decretare la seconda sconfitta consecutiva per la compagine Rossoblu

Indisponibile quasi tutto il reparto di attacco: Salatino, Genchi, Ferorelli che ha giocato con grossi problemi all’adduttore, Rizzi ceduto Venerdì scorso al Real Sannicandro. E sono state le poche azioni da gol a permettere agli avversari di ripartire e per due volte a violare la porta di Colagrande con due tiri da fuori area.

Nel secondo tempo i Rossoblu osano di più inserendo Monte al posto di Anaclerio dando più velocità alle manovre tant’è che arriva il gol di Busco ed una traversa che nega il pareggio

L’ultima mezz’ora è solo di marca Rossoblu; un assalto continuo alla ricerca del pareggio che non arriva. Da segnalare un calcio di rigore reclamato e non concesso per atterramento di Kalie Freeman Sesay che aveva fatto sedere la difesa.

“Purtroppo questa sconfitta ci ha portato al terzo posto” ha commentato mister Leonino, “bisogna subito voltare pagina e ripartire da quello che di positivo è stato fatto. Lavorare molto in settimana e recuperare tutti gli indisponibili”.