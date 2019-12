Nuova Daunia – Football Acquaviva 0-1

Match tutt’altro che semplice quello contro la Nuova Daunia, compagine alla ricerca disperata di punti e rafforzatasi già nei primi giorni del mercato dicembrino per raggiungere l’obiettivo salvezza.

La cronaca

Nella prima frazione di gioco i biancoblu, pur senza brillare sul piano del gioco, si fanno preferire per un maggior numero di occasioni da rete create. Anzi, Colaianni a metà circa della prima frazione trova addirittura la via del goal, ma la sua esultanza viene interrotta dal fischio del direttore di gara che segnala un fantasioso fuorigioco. Qualche minuto prima lo stesso Colaianni lanciato da Abrusci, ormai in procinto di battere a rete, veniva steso al limite dell’area dall’ultimo uomo della difesa ospite, ma per il direttore di gara non vi erano gli estremi per l’espulsione e addirittura nemmeno per il calcio di punizione.

Ad inizio di ripresa i cambi di mister Fumai donano maggiore vivacità all’attacco dei biancoblu, che arrivano alla conclusione prima con Carnevale e poi con Abrusci senza però trovare il bersaglio. Al 59’ proprio l’asse Carnevale-Abrusci confeziona la rete del vantaggio: scambio rapido tra i due al limite dell’area con sponda precisa di Carnevale per Abrusci che con il destro trafigge il portiere ospite. Passati in vantaggio i biancoblu rischiano poco – padroni di casa pericolosi solo su corner e calci di punizione calciati in area – e creano poche occasioni per il raddoppio, preferendo una gestione accorta del pallone fino al triplice fischio finale.

Tabellini

NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949: Valente, Acquaviva El., Carità, Sciarra, Larossa (76’ Zingarelli), Andreano, Morrone, Masullo (62’ Curci), De Vivo, Cifarelli, Celentano (46’ Pontone). A DISP.: Cunzo, Acquaviva A., Acquaviva Em., Chiappinelli. All. Pellegrino Marco

FOOTBALL ACQUAVIVA: Miale, Linzalone (46’ Racano), Trotti, Fazio, Tassielli V., Cardinale, Antonicelli (77’ Vasco), Tassielli M. (60’ Capussela), Abrusci, Colaianni (51’ Lagravinese), Cicero (46’ Carnevale D.). A DISP.: Carnevale, Napoletano, Tisci, Giannini. All. Fumai Muzio

AMMONITI: Larossa, Andreano, De Vivo (Nuova Daunia Foggia) – Miale, Tassielli, Abrusci, Racano, Capussela, Lagravinese, Carnevale D. (Football Acquaviva)

ESPULSI: Carità (Nuova Daunia Foggia)

RETI: 59’ Abrusci (Football Acquaviva)