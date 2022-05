Acquaviva da Champions

Il 21 maggio, nel suggestivo scenario dello "Juventus Stadium" di Torino, scenderanno in campo il Barcellona ed il Lione nella finalissima di Champions League di calcio femminile.

Una sfida che promette spettacolo e che, oltre alle 22 fuoriclasse che scenderanno in campo dal primo minuto, avrà come protagoniste anche diverse bambine di Acquaviva delle Fonti: infatti, in seguito ad una collaborazione tra l'azienda Euronics, sponsor della UEFA CHAMPIONS LEAGUE, e l'ASD Calcioinrosa Acquaviva, saranno ben 8 le nostre bambine che scenderanno in campo per il fischio d'inizio insieme alle 22 titolari della manifestazione.

Inoltre 2 di queste bimbe, nello specifico Melissa Lenoci ed Anna Rita Ciaurri, sono tra le Testimonial di Euronics per pubblicizzare la Finalissima: in questi giorni la multinazionale leader nel settore dei computer e degli elettrodomestici ha infatti lanciato una campagna pubblicitaria sui social e su Dazn in cui diverse bimbe e ragazze raccontano la loro passione per il calcio e i loro sogni futuri.

Le altre società coinvolte nel progetto "TESTIMONIAL" sono la F.C. INTER, la PRO SESTO e la LINKEM RES ROMA, mentre le altre società che porteranno in campo le proprie bimbe in occasione della Finalissima, sono l'ASD Paolo Di Giorgio Grumo, il Futsal Carovigno ed il Riccione calcio femminile.

Soddisfazione, gioia e orgoglio nelle parole di Artemio Scardicchio, presidente dell'ASD Calcioinrosa Acquaviva: "Dire che è un grande orgoglio sarebbe riduttivo: sono felicissimo per l'opportunità che mi è stata fornita tramite i manager di Euronics e Uefa e sono orgoglioso di poter regalare questa emozione ad alcune delle nostre bimbe. Vivranno l'evento da protagoniste, con tutta la preparazione dell'evento all'interno dello Stadium: una giornata che porteranno per sempre nel loro cuore. È da un mese che attendo con ansia questa Finalissima e sono felice di aver messo al centro del progetto il mio paese e i miei compaesani. Ringrazio Euronics e i suoi vertici per averci regalato questo sogno".