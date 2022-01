Calcio dilettantistico, Tisci: “Lavoriamo per terminare sul campo tutte le competizioni”

A conferma di quanto deliberato nell’ultima riunione, la Lega Nazionale Dilettanti ribadisce oggi che i campionati dilettantistici pugliesi di calcio a 11 maschile ripartiranno nel weekend del 29 e 30 gennaio 2022 con:

Così il presidente del comitato regionale Puglia Vito Tisci:

La priorità del comitato regionale è quella di ripartire in sicurezza per portare a termine sul campo tutti i nostri campionati.

L’attuale situazione di incertezza derivante dal persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 impone prudenza, ma il confronto avuto in queste ore con le società dilettantistiche e giovanili affiliate ci ha spinto a programmare il ritorno in campo con la consapevolezza che tutti i nostri tesserati hanno fatto il possibile per garantire una ripresa immediata impegnandosi tanto nella vaccinazione quanto nella prevenzione. In Puglia la situazione relativa ai contagi è molto migliorata rispetto a tre settimane fa, e in questo senso c’è da apprezzare l’ottimo lavoro svolto finora dalle nostre società che hanno avuto il merito di applicare rigorosamente i protocolli anti Covid-19 introdotti dalle istituzioni governative e sportive. Le società hanno dimostrato grande entusiasmo nel provare subito a ripartire con i campionati ufficiali di propria competenza. Abbiamo il dovere di riprovarci consapevoli che non dobbiamo abbassare la guardia ma essere ancora più attenti ed applicare tutti i protocolli vigenti e le disposizioni contenute nei decreti legislativi con grande senso di responsabilità.

Se lavoriamo da grande squadra, sono convinto che porteremo a casa questa partita e termineremo sul campo tutte le competizioni regionali e provinciali.