ASD Calcioinrosa Acquaviva, parte il campionato regionale ASC

Prende il via domenica 5 dicembre il campionato regionale di calcio a 5 ASC, a cui partecipa anche l’ASD Calcioinrosa Acquaviva.

Le ragazze allenate dai mister Giuseppe Bonavoglia e Marco Abiusi, debutteranno tra le mura amiche del centro sportivo Chimienti contro le ragazze dell’ASD Sportivamente Amici Polignano, alle ore 15.30. Il primo match in trasferta è previsto la domenica successiva, sul campo del Bitetto Calcio.

Otto le squadre al via, tutte appartenenti alla provincia di Bari.

Il campionato si fermerà per la sosta natalizia dal 20 dicembre al 16 gennaio, giorno in cui la Calcioinrosa Acquaviva ospiterà il Bisceglie Femminile.

Le parole del Direttore Generale della Calcioinrosa Acquaviva, Vito Cappuccio: "Finalmente ci siamo! Dopo mesi di allenamenti è giunta finalmente l'ora di disputare partite vere; le nostre ragazze si sono allenate duramente e non vedono l'ora di confrontarsi in gare ufficiali. Invito tutti gli amanti del futsal femminile a venire a vedere la gara e a tifare per le nostre ragazze."

ASD Calcioinrosa Acquaviva Vs ASD Sportivamente Amici Polignano

Centro sportivo "CHIMIENTI", Via per Adelfia - Acquaviva delle Fonti

INGRESSO GRATUITO