Mister Michele Delle Foglie è il nuovo allenatore dell'Atletico Acquaviva

Comunicato ufficiale della società ASD Atletico Acquaviva:

La società Atletico Acquaviva comunica che sarà mister Michele Delle Foglie l’allenatore della prima squadra.

Originario di Castellaneta, Delle Foglie ha una grande personalità calcistica sia come calciatore che come allenatore. Ha militato nelle giovanili di Lazio e Cosenza, partecipato a campionati di serie D tra cui Putignano, Locorotondo,Altamura e Trani. La sua permanenza più longeva è a Noci, in eccellenza.

Decide di intraprendere la carriera di allenatore iniziando dalle giovanili del Castellaneta, poi juniores Noci e poi diviene collaboratore di mister Dalena in prima squadra e poi vice ad Altamura e Gravina,con conseguente salto in serie D.

Il suo però è un gradito ritorno visto che ha già allenato la squadra rossoblu’ nella stagione 2018/19 in prima categoria. La società, la squadra e la tifoseria augurano buon lavoro al nuovo allenatore.