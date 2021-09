ASD Calcioinrosa Acquaviva: Alessandro Paulangelo nuovo Team Manager

Sarà Alessandro Paulangelo il nuovo Team manager della squadra di calcio a 5 della ASD Calcioinrosa Acquaviva; 29 anni, acquavivese Doc, Alessandro si occuperà della gestione organizzativa del gruppo che pratica futsal e ne coordinerà le attività, diventando il punto di riferimento tra società e staff tecnico.

Le prime parole di Alessandro Paulangelo da dirigente: "Sono molto felice per questa opportunità e ringrazio tutto lo staff per avermi dato la possibilità di vivere il calcio dall'interno. Il movimento femminile è in crescita e ad Acquaviva da ormai due anni è nata una bellissima realtà. Darò il massimo per ripagare la società per la fiducia che mi ha dimostrato."

Sulla stessa lunghezza d'onda le parole del dirigente Vito Cappuccio: "Alessandro è un ragazzo in gamba con qualità umane e professionali. Sono certo che ci sarà molto utile; siamo sempre alla ricerca di ragazzi che possano darci una mano nel crescere ed Alessandro rispecchia in pieno la figura che può fare al caso nostro."