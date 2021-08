Accordo tra ASD Calcioinrosa Acquaviva e Atletico Acquaviva per il settore giovanile

ASD Atletico Acquaviva: arriva il primo colpo di mercato

In attesa dell'esordio in campionato, l'ASD Atletico Acquaviva mette a segno Il primo colpo di mercato. Il nuovo rinforzo per i rosso blu per la stagione 2021/22 porta il nome di Vito Turitto, interditore barese, classe 87, proveniente dal Bitritto Norba.