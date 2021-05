L'ASD Calcioinrosa Acquaviva, in collaborazione con l'ente di promozione sportiva ASC, organizza il 1° Memorial "Sandro De Rosa", torneo di calcio a 5 maschile, dedicato alla memoria di un carabiniere di Acquaviva tragicamente scomparso qualche anno fa.

Il torneo si svolgerà presso il campo di calcio a 5 sito in viale della Repubblica e partirà nel mese di giugno, nel pieno rispetto della normativa e delle limitazioni anti-covid.

Le gare si svolgeranno nelle sere di martedì e giovedì. Il torneo è aperto a tutti.

Tutti i partecipanti saranno tesserati e assicurati con l'ente di promozione sportiva ASC, che metterà a disposizione i propri arbitri.

Sono previsti premi per le prime tre classificate, per il miglior giocatore, il miglior portiere e per il capocannoniere della manifestazione.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 3202365720 (Artemio)