ASD Calcioinrosa Acquaviva, dalla parte degli animali e dell’ambiente

L’ASD CALCIOINROSA ACQUAVIVA, rende noto di aver stretto un accordo di partnership con l'Associazione LEIDAA - Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente - di Acquaviva delle Fonti, ente no profit che si occupa della tutela dell'ambiente e degli animali.

La LEIDAA è stata fondata a livello nazionale dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla e opera su tutto il territorio nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali e la tutela dell’ambiente.

La delegazione di Acquaviva è nata circa un mese fa per merito di Mara Solare, presidente della sede territoriale e grande attivista nel settore della difesa degli animali e dell'ambiente.

La partnership tra le due associazioni porterà allo sviluppo di diverse manifestazioni nel territorio di Acquaviva e dei paesi limitrofi, atte soprattutto a sensibilizzare i cittadini verso l'adozione degli animali abbandonati e a raccogliere fondi da destinare alle volontarie delle colonie feline e a chi possiede animali domestici e causa Emergenza Coronavirus ha perso il lavoro.

Soddisfatto il presidente dell'ASD Calcioinrosa Acquaviva, Artemio Scardicchio: "Amo gli animali, in particolar modo i cani, e ho fortemente voluto questa collaborazione per fare qualcosa di buono verso i cani e i gatti che non hanno una famiglia. La nostra associazione può contare su quasi 50 tesserati e sono certo che tutti daranno il proprio contributo per dare vita a manifestazioni ed eventi importanti. Ringrazio la presidente Mara Solare per aver accettato il nostro invito a collaborare. Prima possibile, nel rispetto delle norme anti Covid-19, daremo il via alle idee che insieme a Mara abbiamo sviluppato."

Sulla stessa lunghezza d'onda il pensiero della Presidente della LEIDAA Acquaviva, Mara Solare: "È un'immenso piacere per me poter collaborare con l'Asd Calcioinrosa Acquaviva. Uniti si è più forti verso una realtà sociale che ha sempre più bisogno! Ringrazio Artemio Scardicchio per questa proposta di collaborazione."