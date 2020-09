Nasce la nuova Asd Aqquannvuè Trail Running

Volleyup Acquaviva: ufficializzata anche l’acquavivese Marianna Quatraro

Si arricchisce con un’altra ragazza acquavivese il roster VolleyUp in vista del Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: si tratta di Marianna Quatraro. Ruolo di opposto, non ancora diciannovenne, è il nuovo innesto nel gruppo delle ragazze a disposizione di mister Fanelli.