Monfreda Damiana e Tarì Stefano Campioni a Lecce

E’ ripartita da Lecce anche l’attività di atletica leggera su pista riservata al settore Master sia maschile che femminile con la disputa dei Campionati Regionali di Categoria. Certo un emozione ed un clima strano dopo cinque mesi di inattività ritornare alle gare su pista ma è bastato il primo sparo di pistola dello Starter per far sparire tutte le paure.





Partiamo dalla bellissima vittoria nei metri 800 piani di Monfreda Damiana che vinceva la gara e maglia di campionessa regionale con il tempo di 2’31”41. Ancora un altro successo e Maglia di Campione Regionale per Stefano Tarì che saltando 6.20 a messo tutti d’accordo.

Per Stefano e Damiana sicuramente un buon inizio in vista dei Campionati Italiani in programma ad Ottobre 2020. Nelle altre gare riservate al settore assoluto vittoria di Abrusci Gianvito nel Salto in Alto, di Marco Emilio Gai nei 100 metri piani con il tempo di 11”31 e bella anche la prova di Giustino Viola che ormai è sulla via del completo recupero dopo un infortunio e stà ritrovando la forma dei giorni migliori che corre i 3000 in 10’43”46.