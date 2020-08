All Star Jump 2020

Amatori Atletica Acquaviva con i migliori giovani Allievi all’all Star Jump disputato ad Agropoli (SA) questo fine settimana con tante belle prestazioni di rilievo e ottime conferme in vista dei Campionati Italiani Allievi in programma a Rieti.

Manifestazione imperniata soprattutto sui salti e con gare di velocità e mezzofondo veloce con vetrina per il nostro saltatore in lungo Giorgio Sacco che con la misura di 6.53 ottiene il primato personale ed una serie di salti tutti ampiamente superiori ai sei metri e cinquanta a conferma dell’ottimo stato di forma raggiunto. Sempre nei salti ma in Alto buon quarto posto di Gianvito Abrusci.

Nelle gare di velocità ancora una grande prestazione dell’allievo Langiulli Paolo che corre le qualificazioni in 11”14w e la finale con il terzo posto assoluto in 11”20. Nella stessa gara altro importante miglioramento è stato realizzato da Cosimo Gaudiano con il tempo di 11”77.

Nei metri 200 piani ancora una medaglia di bronzo e terzo posto assolto per Langiulli Paolo con il tempo di 22”68 corsi in assoluta scioltezza ed al termine di una giornata molto impegnativa che ha visto l’atleta dell’Amatori Atletica Acquaviva allenato da Pino Perrone scendere per ben tre volte in pista in appena due ore e cogliere due ottimi terzi posti. Altro piazzamento ai piedi del podio per Lombardi Alessandro 2’03”07 primato stagionale e conferma per questo ragazzo al primo anno di categoria.

In conclusione grande spettacolo di atletica ad Agropoli con un buon mix di atletica All Star Jump e musica che che è stato di grande stimolo sia per gli atleti che per il pubblico che ha gradito il giusto abbinamento.