Due medaglie d’oro per l'Amatori Atletica Acquaviva

Erika Porreca indosserà la divisa delle libellule

Una splendida notizia per tutto il volley acquavivese: Erika Porreca ritornerà a difendere e, soprattutto, ad attaccare per i colori della VolleyUp. Acquavivese d. o. c. , 17 anni, cresciuta nelle giovanili VolleyUp col ruolo di schiacciatrice, è stata una delle artefici della promozione