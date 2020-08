Gare Nazionali di Atletica leggera per l'Amatori Atletica Acquaviva

Settima molto importante per la ripresa delle gare di Atletica Leggera con vari Meeting Nazionali ormai in tutta la penisola con molti atleti dell’Amatori Atletica Acquaviva impegnati soprattutto nella ricerca dell’ottenimento dei minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti in programma a fine agosto 2020.

Nel Meeting Nazionale disputato a Cesena buon quarto posto assoluto per Stefano Tarì che nella gara di salto in lungo dopo un nullo millimetrico chiude con un bel salto a 6.28.

Altro Meeting Nazionale quello riservato soprattutto ai saltatori con Asta nella patria pugliese di questa disciplina Foggia e Francesco Bove che salta a metri 4.40 tornando ai suoi massimi livelli di sempre e ormai con una concreta prospettiva di partecipazione per gli Italiani Promesse di Grosseto. Ultimo appuntamento fuori regione per questa settimana ad Agropoli con soprattutto i velocisti in gara e per l’Amatori Atletica Acquaviva e tra questi il giovanissimo allievo Langiulli Paolo che consegue due minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Allievi di Rieti con i tempi di 11”22 nei 100 e 22”76 nei 200.

Nelle stesse gare ottime le prove di Marco Gai che sui 100 corre in 11”38 e sui 200 23”12. Appuntamento questa domenica a Molfetta per la disputa dei Campionati Regionali Assoluti pugliesi con tutti gli atleti acquavivesi a caccia delle maglie e medaglie dei campionati assoluti di atletica leggera 2020.