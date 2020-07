Lanciatori acquavivesi protagonisti a Matera

Continua la ripartenza dell’atletica leggera in Puglia e Basilicata con la disputa della seconda prova dei Campionati Regionali di Società su Pista abbinati ai Campionati Regionali Individuali riservati agli atleti di Puglia e Basilicata.

Come per la scorsa settimana Lanci disputatati a Matera e prima vittoria assoluta nel Lancio del Disco Femminile Kg. 1 di Rudinciuc Patricia che precede la compagna di squadra De Benedictis Maria Teresa entrambe tesserate per l’Amatori Atletica Acquaviva.

Seconda gara stagionale anche per Coratella Luca nel Lancio del Disco Assoluto con la maglia dell’Amatori Atletica Acquaviva con un buon 2° posto e la bella misura di 38.38.