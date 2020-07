Riparte l'attività di Atletica Leggera

Ripartita l’attività sportiva di atletica leggera con rispetto dei protocolli sulle competizioni rigorosamente a porte chiuse, che hanno sempre messo al centro delle competizioni la tutela della salute di atleti, tecnici, dirigenti, giudici gara, che consente un graduale ritorno alla normalità dell’attività agonistica dell’atletica leggera.

Grazie all’applicazione di questi protocolli la FIDAL Puglia ha organizzato la prima giornata dei Campionati Regionali di Società su Pista abbinati ai Campionati Regionali Individuali riservati agli atleti di Puglia e Basilicata.

Prima giornata riservata ai Lanci e disputata a Matera e prima gara in assoluto dopo la chiusura per il Covid 19 è stata la gara del Lancio del Martello Assoluto Maschile che ha visto subito protagonista Delli Carri Pellegrino dell’Amatori Atletica Acquaviva che si è imposto con una cannonata di 58,40 metri nel martello maschile Kg. 7.260.

Debutto stagionale per Coratella Luca nel Lancio del Disco Assoluto con la nuova maglia dell’Amatori Atletica Acquaviva con un ottimo 3° posto e la bella misura di 37.95, sempre nel Lancio del Disco ma allievi in evidenza Luca Perrone giunto 4° con Mt. 25,07 e 5° nel Lancio del Giavellotto con metri 29.24. In campo femminile debutto nel Lancio del Giavellotto Allieve di Giorgio Letizia giunta sesta e di De Benedictis Maria Teresa settima.