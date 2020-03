Campionati studenteschi, corsa campestre, pronti via

Eventi rassegna "io non dimentico" rimandati a data da destinarsi

Per le disposizioni emanate a livello nazionale e regionale in tema di prevenzione sanitaria Coronavirus sono state annullate e rimandate, a data da destinarsi, i due appuntamenti della Rassegna "Io non dimentico" in programma per questa settimana. Nei prossimi giorni saranno comunicate