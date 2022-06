Amatori Atletica Acquaviva: Giuseppe Di Sabato al titolo di campione italiano di marcia allievi

Giuseppe Di Sabato prosegue la striscia vittoriosa di successi del 2022 con la vittoria ai Campionati Italiani nella gara di marcia Km 10 Allievi.

Una serie di vittorie iniziata il a gennaio a Pescara ai Campionati Italiani su strada e proseguita con la maglia azzurra conquistata a Podebrady in Repubblica Ceca.

Ora la vittoria più importante della stagione, la maglia di Campione Italiano con la relativa medaglia d’oro.

Giuseppe Di Sabato, al 1° anno di categoria tra gli allievi, stacca anche il pass per i Campionati Under 18 in programma nel mese di luglio a Gerusalemme.

Per Giuseppe Di Sabato e il Tecnico che da sempre lo segue Esposito Tony ora il lavoro e tutto rivolto alla preparazione della importante rassegna Israeliana che come detto si svolgerà i primi giorni di giugno a Gerusalemme con addosso una bellissima maglia azzurra.

Gli altri piazzamenti degli atleti dell’Amatori Atletica Acquaviva nella rassegna dei Campionati Italiani Allievi disputati a Milano

9° posto per Molfetta Salvatore nella gara 10 Km di Marcia con il tempo di 50’06”32

16° posto per Leuci Giulia nella gara 5 Km di Marcia con il tempo di 27’39”54

20° posto per Mattiace Maria Serena nella gara 5 Km di Marcia con il tempo di 28’25”47

23° posto per Marzella Giuseppe Matteo nel salto triplo con la misura di metri 12.51

27° posto per Alfonso Nicola nei 100 metri piani con il tempo di 11”32