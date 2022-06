Aqquannvuè Trail Running ... da podio

Amatori Atletica Acquaviva con 6 Ori a Grosseto ai Campionati Europei Master

Conclusi a Grosseto, le tre giornate dei Campionati Europei Master non stadia con gli atleti Italiani che riescono a conquistare un bottino di medaglie da vero record per una rassegna europea. E in questo importantissimo bottino di medaglie e trofei europei per Nazioni