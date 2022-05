Amatori Atletica Acquaviva con 6 Ori a Grosseto ai Campionati Europei Master

Conclusi a Grosseto, le tre giornate dei Campionati Europei Master non stadia con gli atleti Italiani che riescono a conquistare un bottino di medaglie da vero record per una rassegna europea. E in questo importantissimo bottino di medaglie e trofei europei per Nazioni grande spinta è venuta dagli atleti dell’Amatori Atletica Acquaviva sia nella marcia che nelle gare di corsa su strada dimostrando la vitalità del movimento amatoriale acquavivese nel panorama Europeo.

Per l’Italia della marcia, l’apertura dei Campionati Europei sul bellissimo percorso del parco Sandro Pertini di Grosseto porta l’oro nella gara di Km. 10 di Antonio Lopetuso nella categoria SM 60 e l’Argento di Vincenzo Pontrandolfo categoria SM40 con conseguente Oro a squadre per entrambi essendo componenti della Nazionale Italiana. Nella seconda giornata dei Campionati Europei in palio per la prima volta i titoli dei 5 km di corsa su strada, una distanza sempre più praticata a tutti i livelli e subito in evidenza la nostra Giustino Viola che dopo il Bronzo conquistata nella 10 chilometri, ottiene un brillante Argento individuale e un oro a squadre con la Nazionale Italiana.

Nel pomeriggio conclusivo, la gara più lunga di marcia al parco Pertini (30 km uomini) con un bottino a livello individuale di una medaglia di Argento per Vincenzo Pontrandolfo e di una vittoria a squadre con la Nazionale Azzurra. Certo di questi Campionati Europei le scene più belle le abbiamo vissuto al traguardo, dove molti atleti dopo aver condiviso la corsa o la marcia, si presentano in coppia sulla linea di arrivo, anche di nazioni diverse, mano nella mano in segno di amicizia: è uno dei tanti gesti spontanei di fair play che caratterizzano l’evento.

LE MEDAGLIE: A livello individuale nelle tre giornate di gara gli atleti dell’Amatori Atletica Acquaviva conquistavano 1 oro, 3 argenti ed 1 bronzo, e 5 ori arrivati dalle classifiche a squadre considerando i 3 migliori risultati di specialità.

ORO: Marcia 10KM - SM60 Antonio Lopetuso (Amatori Atletica Acquaviva)

ARGENTO: Marcia 10KM - SM40 Vincenzo Pontrandolfo (Amatori Atletica Acquaviva) ARGENTO: Marcia 30KM – Vincenzo Pontrandolfo (Amatori Atletica Acquaviva)

ARGENTO: Corsa 5KM - SF35 Giustino Viola (Amatori Atletica Acquaviva)

BRONZO: Corsa 10KM – SF35 Viola Giustino (Amatori Atletica Acquaviva)



Medagliere a Squadre:

ORO: 10KM Marcia Squadra SM35(Sebastiano Barone - Amatori Atletica Acquaviva)

ORO: 10KM Marcia Squadra SM40(Vincenzo Pontrandolfo - Amatori Atletica Acquaviva)

ORO: 10km Marcia Squadra SM60(Antonio Lopetuso - Amatori Atletica Acquaviva)

ORO: 10km corsa su strada: Squadra SF35 (Viola Giustino - Amatori Atletica Acquaviva)

ORO: 5km corsa su strada: Squadra SF35 (Viola Giustino - Amatori Atletica Acquaviva)