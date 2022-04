Milano Marathon 20° Edizione con tanti atleti Acquavivesi

Milano si conferma regina della maratona tricolore e per l’ennesima volta regala una giornata di grande sport, con oltre 13 mila partecipanti alla manifestazione cui si aggiungono oltre 7 mila persone nella corsa dedicata ai bambini e alle famiglie.

La città ha offerto ai grandi Top Runner e a tutti gli appassionati il meglio di sé stessa, con le strade sgombre di traffico, condizioni meteo ideali e tanto pubblico caloroso desideroso di vivere il primo importante evento di corsa dopo la fine dello stato di emergenza.

Ci sono voluti quasi cinque minuti per vedere sfilare sulla linea di partenza di Corso Venezia tutti i maratoneti, e la festa è proseguita per oltre 6 ore, fino all’arrivo di tutte le staffette, delle colorate parate delle onlus e dell’ultimo caparbio maratoneta. La vittoria è andata al keniano Titus Kipruto con 2:05.05, seguito dal Daniel Kibet con 2:05.20. Terzo il tanzaniano Alphonce Simbu con 2:06.20, Ancora tanta africa tra le donne, vittoria per la keniana Vivian Kiplagat in 2:20.17, seguita dall’etiope Sinayehu. In gara un nutrito gruppo di maratoneti acquavivesi che si sono veramente ben comportati con i seguenti risultati, Ventura Domenico 3 h 34’ 41”, Mastrorocco Giuseppe 3 h 39’ 00”, Raimondi Vito 3 h 39’ 42”, Petruzzellis Leonardo 3 h 39’ 49”, Fina Ferdinando 3 h 48 ‘ 00”